Обвал в Севастополе — ограничено движение возле памятника Матросу Кошке

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сотрудникам горводоканала удалось очистить от нанесенного мусора и подключить к работе гидроузлы, отключенные 19 января в связи с паводком в пойме реки Черная. Водоснабжение города будет осуществляться по графику, который будет оперативно публиковаться в Telegram-канале Водоканала.