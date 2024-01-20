Обвал в Севастополе — ограничено движение возле памятника Матросу Кошке

«При подъеме к памятнику Матросу Кошке со стороны автовокзала произошел обвал подпорной стены. Затруднено движение транспортных средств. Также ограничено движение троллейбусов и возможны сбои в расписании движения маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность Корабельной стороны», — говорится в сообщении.
Власти просят автолюбителей и пассажиров городского ранспорта учитывать эту информацию при передвижении.
В городе продолжается работа по устранению последствий сильных осадков и паводка. В департаменте транспорта РИА Новости Крым сообщили, что коммунальщики продолжают расчищать ливневки и убирать нанесенный паводком мусор в подтопленных районах.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сотрудникам горводоканала удалось очистить от нанесенного мусора и подключить к работе гидроузлы, отключенные 19 января в связи с паводком в пойме реки Черная. Водоснабжение города будет осуществляться по графику, который будет оперативно публиковаться в Telegram-канале Водоканала.