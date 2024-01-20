Хозяин кота, выброшенного из поезда, подтвердил смерть животного

«Твикс был опознан, это наш кот», — написал хозяин в Telegram-канале «Поиск кота Твикса г Киров», добавив, что смерть питомца не останется забытой. «Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны», — отметил Гайффулин.
Волонтеры, которые несколько дней искали животное, также подтвердили РИА Новости смерть кота.
Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс.
Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области.
Более 300 волонтеров искали кота несколько суток. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.