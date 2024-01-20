Военнослужащий из Соликамска Павел Пухирев погиб на СВО

20 января в клубе деревни Вильва Соликамского городского округа состоялось прощание с 34-летним военнослужащим Пухиревым Павлом Сергеевичем.
— Соликамец героически погиб во время специальной военной операции на Украине, — сообщила администрация Соликамского городского округа. — Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами. Вечная память, вечная слава герою!
Павел Пухирев родился в Соликамске 12 декабря 1998 года. После окончания школы в поселке Черное учился в Соликамском политехническом техникуме.