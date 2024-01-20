РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса

«В компании было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию», — говорится в публикации в Telegram-канале.
В РЖД выразили сожаление из-за инцидента и принесли извинения владельцам кота. Там также добавили, что во избежание повторения таких случаев уже сейчас вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК». В частности, проводникам запретят высаживать их. Вместо этого они должны будут передавать животное работникам на остановочных пунктах, которые, в свою очередь, вызовут представителей зоозащитных организаций.
Кроме того, в ФПК изучают инициативу по установлению долгосрочных отношений с учреждениями, помогающими беспризорным животным в российских регионах.
Накануне в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс.
Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали животное несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам, а также прочесывали улицы и вокзал.
Сегодня волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.