РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса

В РЖД выразили сожаление из-за инцидента и принесли извинения владельцам кота. Там также добавили, что во избежание повторения таких случаев уже сейчас вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК». В частности, проводникам запретят высаживать их. Вместо этого они должны будут передавать животное работникам на остановочных пунктах, которые, в свою очередь, вызовут представителей зоозащитных организаций.