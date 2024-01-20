Бельбек вышел из берегов — затоплен мост и перекрыто движение

«В связи с повышением уровня воды в реках Бахчисарайского района идет подтопление “низководного” моста в селе Нижняя Голубинка. Муниципальные власти и дорожные службы находятся на постоянном дежурстве на данном участке», — написал он в своем Telegram-канале.
Проезд в Нижнюю Голубинку на данной момент возможен исключительно по горной дороге на автомобилях повышенной проходимости. Лукашенко попросил руководствоваться этой информацией при планировании поездок, а также уточнил, что «низкий» мост включен в программу ремонта на 2024 год.
На выходных, 20 и 21 января, в Крыму ожидаются сильные осадки и ветер до 25 метров в секунду, предупредили синоптики. Действует штормовое предупреждение.
Из-за непогоды в течение двух суток в республике зарегистрировано 12 происшествий, сообщили в МЧС. Они связаны с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. В частности, в связи с угрозой подтопления ялтинскими властями было принято решение об отселении одной семьи в составе семи человек, проинформировали в ведомстве.