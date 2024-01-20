Семиклассника задержали за нападение на прохожего у метро «Купчино». Мужчине проломили висок

Полицейские нашли предполагаемых обидчиков мужчины у станции метро во Фрунзенском районе Петербурга. Одному из них пришлось прервать учёбу в седьмом классе, стало известно «Фонтанке» 20 января.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержали накануне оперативники уголовного розыска Фрунзенского района.
В изолятор временного содержания отправились 15-летний школьник и его 21-летний приятель. По данным издания, ранее старший попадался на краже.
По версии следствия, молодые люди не разминулись с 31-летним жителем Павловска у станции метро «Купчино» незадолго до полуночи 12 ноября. Для мужчины встреча закончилась в больнице. К медикам он поступил с травмами головы и пьяным.
На этой неделе было готово заключение эксперта, согласно которому житель Павловска получил тяжкий вред здоровью — ему диагностировали переломы височной и теменной костей. В этот же день было возбуждено дело по статье 111 УК.