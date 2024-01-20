МО РФ сообщило о поражении украинской радиолокационной станции IRIS-T

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации за прошедшие сутки поразили украинскую радиолокационную станцию IRIS-T производства ФРГ. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.