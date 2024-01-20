Российские силы на донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ

В этот же день российское оборонное ведомство рассказало, что что гаубица «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ «Гвоздика» на правом берегу Днепра в Херсонской области. В ведомстве отметили, что российские артиллеристы вели стрельбу с закрытой огневой позиции высокоточным боеприпасом на дальности до 20 км.