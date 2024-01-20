В одном из зданий Соликамскбумпрома произошел пожар

Информация о пожаре в здании, на ул. Коммунистической, поступила в МЧС в 15 часов 15 минут. До приезда подразделений противопожарной службы из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.



По информации телеграмм-канала «Слуховой анализатор», загорелась транспортерная лента, огонь перекинулся на цех ДПЦ, частично обрушилась галерея.



В тушении пожара участвовали 39 человек и 11 единиц техники. Площадь пожара составила 100 кв.м. Пострадавших в ходе ЧП нет.



ОБНОВЛЕНО: В 16 часов 45 минут объявлена локализация пожара.