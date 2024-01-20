Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских дронов

Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10914 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14705 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17641 единица специальной военной автомобильной техники.