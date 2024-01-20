Двухмесячный ребенок погиб в ДТП под Горячим Ключом

Младенец погиб в ДТП под Горячим Ключом. Авария произошла днем 20 января в станице Саратовской.
Предварительно, водитель BMW обгонял другую машину. В этот момент иномарка столкнулась с автомобилем Nissan March который, в свою очередь, поворачивал налево.
«В результате ДТП погиб двухмесячный ребенок, находившийся в автомобиле Nissan. Младенец перевозился на руках у бабушки», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В аварии пострадали водитель и пассажир Nissan March. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.