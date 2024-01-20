В МВД начали проверку после смерти арестованного экс-полицейского

О том, что супруг в тяжёлом состоянии, на днях рассказала в сообществе «Чёрное&Белое Магнитогорск» жена экс-сотрудника ДПС Анара. По её словам, мужчина, который находился в СИЗО, с 29 декабря стал жаловаться на плохое самочувствие. Согласно прикреплённым к посту документам, Адельбекова доставили в больницу 14 января с подозрением на перитонит, который подтвердился. В диагнозе сказано, что у пациента обнаружены тупая травма поясничной области и забрюшинная гематома.