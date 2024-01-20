В МВД начали проверку после смерти арестованного экс-полицейского

Правоохранители начали проверку после смерти в больнице арестованного экс-полицейского Кайрата Адельбекова. Об этом chel.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
О том, что супруг в тяжёлом состоянии, на днях рассказала в сообществе «Чёрное&Белое Магнитогорск» жена экс-сотрудника ДПС Анара. По её словам, мужчина, который находился в СИЗО, с 29 декабря стал жаловаться на плохое самочувствие. Согласно прикреплённым к посту документам, Адельбекова доставили в больницу 14 января с подозрением на перитонит, который подтвердился. В диагнозе сказано, что у пациента обнаружены тупая травма поясничной области и забрюшинная гематома.
Бывшего полицейского экстренно прооперировали, однако спасти его не удалось. 19 января мужчина скончался.
«Информация взята на контроль руководством ГУ МВД России по Челябинской области. Даны поручения детально изучить сведения, провести проверку, установить объективные обстоятельства. Все материалы направить в следственные органы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Кайрата Адельбекова вместе с ещё одним инспектором ДПС по Варненскому району в декабре 2023 года задержали сотрудники службы безопасности за взятку в 30 тысяч рублей. В полицейском главке уточнили, что взамен напарники обещали не привлекать к ответственности нетрезвого водителя. Материалы после передали в следственные органы, которые далее и расследовали уголовное дело. Обоих сотрудников отстранили от службы.
Вдова бывшего полицейского намерена разбираться в обстоятельствах смерти супруга. У умершего остались трое детей.