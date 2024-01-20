Автобус с детьми из Уфы вызволили из снежного плена в Татарстане

Автобус с детьми из Уфы вызволили из снежного плена на трассе в Татарстане, сообщили в МВД по РТ.
Дети — участники вокального ансамбля — ехали из столицы Башкортостана на конкурс в Казань. Добраться до столицы Татарстана им помешала непогода — на дороге образовались снежные заносы. Так дети и их педагоги оказались в Нижнекамске. Сотрудники местной Госавтоинспекции быстро вызволили из снежного плена автобус с детьми и проводили к месту ночёвки. Преподаватели и юные артисты поблагодарили наших сотрудников за оказанную помощь.
По данным Госавтоинспекции, на автодороге М7 «Волга» сохраняются ограничения движения автобусов и грузовых транспортных средств. Снег, по прогнозу, отступит к утру воскресенья, 21 января.