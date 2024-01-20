Автобус с детьми из Уфы вызволили из снежного плена в Татарстане

Дети — участники вокального ансамбля — ехали из столицы Башкортостана на конкурс в Казань. Добраться до столицы Татарстана им помешала непогода — на дороге образовались снежные заносы. Так дети и их педагоги оказались в Нижнекамске. Сотрудники местной Госавтоинспекции быстро вызволили из снежного плена автобус с детьми и проводили к месту ночёвки. Преподаватели и юные артисты поблагодарили наших сотрудников за оказанную помощь.