В Казани проверят данные, что детей завалило снегом в комплексе «Дубай»

КАЗАНЬ, 20 янв — РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о засыпанных снегом детях в гостевом комплексе «Дубай» в Казани, сообщает надзорное ведомство Татарстана.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что в гостевом комплексе «Дубай» со склона сошла лавина и накрыла игравших во дворе семерых детей. Указывалось, что родители смогли откопать их, один из детей получил травму.
«Прокуратура Советского района Казани проверит информацию об инциденте с детьми, которых завалило снегом в комплексе “Дубай”, — говорится в сообщении.
Надзорное ведомство намерено дать оценку работе коммунальных служб, ответственных за уборку снега, и при наличии оснований принять меры реагирования.