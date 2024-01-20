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В Казани проверят данные, что детей завалило снегом в комплексе «Дубай»

В Казани проверят данные, что детей завалило снегом в гостевом комплексе «Дубай».
Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 20 янв — РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о засыпанных снегом детях в гостевом комплексе «Дубай» в Казани, сообщает надзорное ведомство Татарстана.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что в гостевом комплексе «Дубай» со склона сошла лавина и накрыла игравших во дворе семерых детей. Указывалось, что родители смогли откопать их, один из детей получил травму.

«Прокуратура Советского района Казани проверит информацию об инциденте с детьми, которых завалило снегом в комплексе “Дубай”, — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство намерено дать оценку работе коммунальных служб, ответственных за уборку снега, и при наличии оснований принять меры реагирования.

Прокуратура