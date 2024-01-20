Двух студентов из Египта будут судить в Перми

Накануне Нового года в Перми было совершено дерзкое ограбление. 28 декабря на улице Народовольческой два студента-иностранца из пермского вуза напали на 51-летнего прохожего, ударили ему по голове бутылкой и забрали сумку с ноутбуком.
За своей жертвой 21 и 22-летние налетчики следили, а когда мужчина с рюкзаком дошел до безлюдного места, на него напали и забрали всю технику.
Когда подозреваемых задержали, иностранные студенты начали оправдываться, что в момент преступления были пьяны. По факту случившегося была проведена проверка.
20 января Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий иностранных граждан в Пермском крае, ведь нападавшие могут быть причастны и к другим преступлениям.
Руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин должен будет представить доклад об установленных обстоятельствах по делу.