В Москве пенсионерка перевела аферистам 11 млн рублей

Затем злоумышленники обманом уговорили женщину взять кредит на 20 тыс. рублей и заложить драгоценности в ломбард на 300 тыс. рублей, в том числе золотые цепочки, кольца и серьги с бриллиантами, зубные коронки. «Апогеем циничности аферистов стал последний телефонный звонок: мужчина, выманивший у пенсионерки все деньги, ценности и квартиру, сообщил ей, что он и есть настоящий мошенник», — добавили в прокуратуре.