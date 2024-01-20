ПВО уничтожила украинский дрон над Орловской областью

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня они атаковали при помощи дронов-камикадзе села Новостроевка-Вторая и Колотиловка в Белгородской области.