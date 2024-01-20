ПВО уничтожила украинский дрон над Орловской областью

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщило Минобороны.
«Двадцатого января т.г. около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.
Как уточняется, дежурные силы ПВО уничтожили дрон над территорией Орловской области.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня они атаковали при помощи дронов-камикадзе села Новостроевка-Вторая и Колотиловка в Белгородской области.
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших. Повреждения получили линия газоснабжения и инфраструктурный объект связи.