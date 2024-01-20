Глава Wildberries прокомментировала пожар на складе в Шушарах

«Самое главное, что все живы. Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание», — сказала она.
Бакальчук сообщила, что Wildberries работает над реконструкцией разрушенной в результате пожара инфраструктуры.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10−11 миллиардов рублей.