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Глава Wildberries прокомментировала пожар на складе в Шушарах

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала пожар на складе компании в Петербурге. Ролик с ее обращением опубликовала пресс-служба организации в Telegram.
Источник: © РИА Новости

«Самое главное, что все живы. Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание», — сказала она.

Бакальчук сообщила, что Wildberries работает над реконструкцией разрушенной в результате пожара инфраструктуры.

Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10−11 миллиардов рублей.