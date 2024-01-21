Над Смоленской областью уничтожили еще три украинских беспилотника

«Двадцать первого января около 1.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области», — сказали в ведомстве.