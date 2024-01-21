В мессенджерах распространяют информацию о создании псевдовакцины с летальностью до 90%

В видео не приводятся никакие научные факты. Экран поделен на две части. На одной из них пользователю показывают хаотично меняющиеся картинки, на другой — женщину в белом халате. Ее одежда, видимо, должна навести на мысль, что все очень серьезно. «Врач» сопровождает закадровый голос жестами, просто указывая на картинки. Диктор в это время рассказывает фантастическую историю о вакцине, которую будут делать точечно. Сначала люди будут чувствовать себя хорошо, но через 180−360 дней начнут умирать до 100 тысяч в день. А вот оставшихся в живых привьют хорошей вакциной, ведь мировой элите нужна рабочая сила.