В мессенджерах распространяют информацию о создании псевдовакцины с летальностью до 90%

В видео не приводятся никакие научные факты. Экран поделен на две части. На одной из них пользователю показывают хаотично меняющиеся картинки, на другой — женщину в белом халате. Ее одежда, видимо, должна навести на мысль, что все очень серьезно. «Врач» сопровождает закадровый голос жестами, просто указывая на картинки. Диктор в это время рассказывает фантастическую историю о вакцине, которую будут делать точечно. Сначала люди будут чувствовать себя хорошо, но через 180−360 дней начнут умирать до 100 тысяч в день. А вот оставшихся в живых привьют хорошей вакциной, ведь мировой элите нужна рабочая сила.
Трое заболевших были выявлены в Германии в апреле 2009 года. Уже в октябре власти приняли решение начать массовую иммунизацию. Недовольство населения возникло из-за применения двух разных вакцин. Первый препарат — Celvapan — купили в меньшем количестве для политиков, госслужащих и военнослужащих. Позже для всех остальных приобрели вакцину Pandemrix. Этот препарат содержал бустерное вещество — адъювант. А значит, для одной дозы требовалось меньше вирусного материала, но при этом усиливалась реакция на укол иммунной системы. Pandemrix получил одобрение Института Пауля Эрлиха и Европейского агентства по лекарственным средствам.
Несмотря на положительные отзывы, Федеральное агентство по вакцинации посоветовало не использовать вакцины, где есть адъюванты.
Как сообщила газета Bild, канцлер Ангела Меркель и министр здравоохранения Улла Шмидт планировали сделать прививку, предназначенную населению. Как сказала Шмидт, «эта вакцина такая же, как и все остальные, безопасная и эффективная».
В видео также приводится цитата Билла Гейтса, где он предупреждает о новой пандемии. Отрывок взят из речи основателя Microsoft на заседании форума в Китае в мае 2023 года. Гейтс имеет в виду, что необходимо объединяться странам для дальнейших исследований и разработки эффективных лекарств и вакцин, чтобы быть готовыми к новым вызовам. Он не предсказывает новую пандемию.
Не стоит доверять видео, где в качестве аргументов приводятся вырванные из контекста цитаты, а то и вовсе просто выдуманные истории. Более двухсот лет вакцины стоят на страже человеческого здоровья. Они помогают вырабатывать иммунитет против опасных для жизни болезней. Чем больше людей привито, тем сильнее коллективный иммунитет.