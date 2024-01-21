Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В мессенджерах распространяют информацию о создании псевдовакцины с летальностью до 90%

Одна вакцина для элиты, другая — для убийства 90% человечества. Видео с таким заявлением распространяют в соцсетях и мессенджерах. Автор утверждает, что будет создана псевдовакцина, которая убьет до 90% населения. На самом деле это ложь, передает агентство Kazinform со ссылкой на StopFake.kz.
Источник: Kazinform

В видео не приводятся никакие научные факты. Экран поделен на две части. На одной из них пользователю показывают хаотично меняющиеся картинки, на другой — женщину в белом халате. Ее одежда, видимо, должна навести на мысль, что все очень серьезно. «Врач» сопровождает закадровый голос жестами, просто указывая на картинки. Диктор в это время рассказывает фантастическую историю о вакцине, которую будут делать точечно. Сначала люди будут чувствовать себя хорошо, но через 180−360 дней начнут умирать до 100 тысяч в день. А вот оставшихся в живых привьют хорошей вакциной, ведь мировой элите нужна рабочая сила.

Одно из «доказательств» в видео — вип-вакцина от свиного гриппа, которую власти Германии закупили в 2009 году. Действительно, этот год ознаменовался распространением в Европе высокозаразного вируса H1N1.

Трое заболевших были выявлены в Германии в апреле 2009 года. Уже в октябре власти приняли решение начать массовую иммунизацию. Недовольство населения возникло из-за применения двух разных вакцин. Первый препарат — Celvapan — купили в меньшем количестве для политиков, госслужащих и военнослужащих. Позже для всех остальных приобрели вакцину Pandemrix. Этот препарат содержал бустерное вещество — адъювант. А значит, для одной дозы требовалось меньше вирусного материала, но при этом усиливалась реакция на укол иммунной системы. Pandemrix получил одобрение Института Пауля Эрлиха и Европейского агентства по лекарственным средствам.

Несмотря на положительные отзывы, Федеральное агентство по вакцинации посоветовало не использовать вакцины, где есть адъюванты.

Газета Berliner Zeitung процитировала представителя министра внутренних дел Германии. Она заявила, что прививка Pandemrix не является вакциной низшего класса, она просто другого вида.

Как сообщила газета Bild, канцлер Ангела Меркель и министр здравоохранения Улла Шмидт планировали сделать прививку, предназначенную населению. Как сказала Шмидт, «эта вакцина такая же, как и все остальные, безопасная и эффективная».

В видео также приводится цитата Билла Гейтса, где он предупреждает о новой пандемии. Отрывок взят из речи основателя Microsoft на заседании форума в Китае в мае 2023 года. Гейтс имеет в виду, что необходимо объединяться странам для дальнейших исследований и разработки эффективных лекарств и вакцин, чтобы быть готовыми к новым вызовам. Он не предсказывает новую пандемию.

Не стоит доверять видео, где в качестве аргументов приводятся вырванные из контекста цитаты, а то и вовсе просто выдуманные истории. Более двухсот лет вакцины стоят на страже человеческого здоровья. Они помогают вырабатывать иммунитет против опасных для жизни болезней. Чем больше людей привито, тем сильнее коллективный иммунитет.

медицина