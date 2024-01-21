В Ленинградской области произошел пожар в терминале «Новатэка»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Пожар произошел в терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет. Из-за ЧП в Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.