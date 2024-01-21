В Туркестанской области мошенник обещал помочь бизнесменам с госгрантами

Кроме того, дело по мошенничеству гражданки Д. 1990 года рождения перешло в суд. Всего в прошлом году в управление полиции города было зарегистрировано около 250 уголовных дел по факту мошенничества. Из них 48-заявления от потерпевших, которые полагались на мошенничество с получением гранта.