В Туркестанской области мошенник обещал помочь бизнесменам с госгрантами

Каждому, кто попал под обман мошенника, причинен ущерб в размере от 700 тыс. до 1,1 млн тенге. Гражданин, который намеревался незаконно, легко завладеть чужими финансами, был задержан сотрудниками городского управления полиции. В настоящее время проводятся расследования.
Кроме того, дело по мошенничеству гражданки Д. 1990 года рождения перешло в суд. Всего в прошлом году в управление полиции города было зарегистрировано около 250 уголовных дел по факту мошенничества. Из них 48-заявления от потерпевших, которые полагались на мошенничество с получением гранта.
— Палата предпринимателей «Атамекен» оказывает услуги по защите прав предпринимателей, бесплатному консультированию, разработке и сопровождению бизнес проектов. А безвозмездный грант, льготный кредит выдаются через компетентные учреждения. Недавно в Жетысайском районе мошенники направили письмо на электронную почту нескольких предпринимателей с просьбой направить личные данные в связи с одобрением безвозмездного получения гранта на сумму 5 млн тенге. Это дело взял под надзор полиция, и в обязательном порядке будут приняты соответствующие меры, — сказала заместитель директора Палаты предпринимателей Туркестанской области Зухра Амирова.
По словам оперуполномоченного отдела криминальной полиции УПК Туркестана, старшего лейтенанта полиции Нуртазы Алтан, в последнее время увеличилось число жителей, которые также были обмануты интернет-мошенничеством.