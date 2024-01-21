Женщина погибла на пожаре в пятиэтажке в Шелехове

К месту происшествия выехали четыре пожарных расчета с автолестницей. Во время возгорания самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе 5 детей. Когда огнеборцы прибыла на место, то из окна квартиры шел густой черный дым. Пожарные спасли еще пять человек.