Женщина погибла на пожаре в пятиэтажке в Шелехове

В Шелехове вечером 20 января произошел трагический пожар в квартире пятиэтажного дома. Огнем была охвачена жилплощадь на пятом этаже. В результате возгорания погибла женщина 1957 года рождения, а также пострадал мужчина 1959 года рождения. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
К месту происшествия выехали четыре пожарных расчета с автолестницей. Во время возгорания самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе 5 детей. Когда огнеборцы прибыла на место, то из окна квартиры шел густой черный дым. Пожарные спасли еще пять человек.
На балконе квартиры нашли и спасли мужчину. Его с отравлением угарным газом и ожогами доставили в больницу. В комнате обнаружили погибшую женщину.
Огнеборцы потушили огонь в считанные минуты. В настоящее время дознаватели устанавливают причину пожара. Одна из версий возгорания — неосторожное обращение с огнем.