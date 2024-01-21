Житель Железногорска нашел кошелек и забрал все деньги у пенсионерки

82-летняя жительница Железногорска забыла в магазине кошелек. Когда она сообщила об этом на кассе — там ее обрадовали. Кошелек нашли и вернули владелице.
Но денег там не оказалось. Пропали все шесть тысяч рублей.
Продавец сообщила, что бумажник передал мужчина. Женщина обратилась в полицию. Сотрудники опросили персонал и изъяли записи с камер, где и обнаружили этого мужчину, который якобы передал кошелек.
Он увидел кошелек потерпевшей на прилавке с фруктами. Взял его и вытащил все деньги, а после этого передал на кассу.
Оперативники составили ориентировку и с помощью соцсетей распространили сообщения.
«Буквально через пару часов после публикации в интернет-пространстве в полицию обратился мужчина, желающий написать явку с повинной. Он рассказал, что к признанию его подтолкнул звонок знакомого, сообщившего о розыске похожего человека», — рассказывают в полиции.
Злоумышленника ждет уголовное дело за кражу, но он уже пообещал возместить ущерб.