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Житель Железногорска нашел кошелек и забрал все деньги у пенсионерки

Кражу раскрыли в течение суток.
Источник: Наш Красноярский край

82-летняя жительница Железногорска забыла в магазине кошелек. Когда она сообщила об этом на кассе — там ее обрадовали. Кошелек нашли и вернули владелице.

Но денег там не оказалось. Пропали все шесть тысяч рублей.

Продавец сообщила, что бумажник передал мужчина. Женщина обратилась в полицию. Сотрудники опросили персонал и изъяли записи с камер, где и обнаружили этого мужчину, который якобы передал кошелек.

Он увидел кошелек потерпевшей на прилавке с фруктами. Взял его и вытащил все деньги, а после этого передал на кассу.

Оперативники составили ориентировку и с помощью соцсетей распространили сообщения.

«Буквально через пару часов после публикации в интернет-пространстве в полицию обратился мужчина, желающий написать явку с повинной. Он рассказал, что к признанию его подтолкнул звонок знакомого, сообщившего о розыске похожего человека», — рассказывают в полиции.

Злоумышленника ждет уголовное дело за кражу, но он уже пообещал возместить ущерб.