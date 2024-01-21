Житель Железногорска нашел кошелек и забрал все деньги у пенсионерки

«Буквально через пару часов после публикации в интернет-пространстве в полицию обратился мужчина, желающий написать явку с повинной. Он рассказал, что к признанию его подтолкнул звонок знакомого, сообщившего о розыске похожего человека», — рассказывают в полиции.