Человек пострадал при пожаре на улице Тамбовской в Красноярске

Об этом сообщил телеграм-канал «Красноярск-Пожарный».
Сообщается, что во время пожара пострадал один человек. Горящую комнату окутал густой дым. Самостоятельно эвакуировались 66 человек, в том числе 12 детей. Пожарные спасли еще 6 человек, помощь медиков не потребовалась.
Телеграм-канал сообщает, что к 1:47 пожар локализовали на площади 10 квадратных метров. Горели личные вещи. К тушению привлечены 4 автоцистерны.
В МЧС не исключают, что причиной может быть поджог, однако эту версию еще предстоит проверить.
Ранее сообщалось, что после пожара в Северо-Енисейске двое взрослых и ребенок были госпитализированы.