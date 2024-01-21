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Человек пострадал при пожаре на улице Тамбовской в Красноярске

В Красноярске на улице Тамбовской, 23а в ночь на 21 января загорелась комната на 3 этаже общежития.
Источник: МК.RU Красноярск

Об этом сообщил телеграм-канал «Красноярск-Пожарный».

Сообщается, что во время пожара пострадал один человек. Горящую комнату окутал густой дым. Самостоятельно эвакуировались 66 человек, в том числе 12 детей. Пожарные спасли еще 6 человек, помощь медиков не потребовалась.

Телеграм-канал сообщает, что к 1:47 пожар локализовали на площади 10 квадратных метров. Горели личные вещи. К тушению привлечены 4 автоцистерны.

В МЧС не исключают, что причиной может быть поджог, однако эту версию еще предстоит проверить.

Ранее сообщалось, что после пожара в Северо-Енисейске двое взрослых и ребенок были госпитализированы.

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