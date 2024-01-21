Ребёнок и двое взрослых погибли в жуткой аварии на трассе Уральск-Атырау

В результате ДТП водитель легковушки и двое пассажиров скончались на месте. Погибшими оказались 40-летняя женщина и 12-летний ребенок. Ещё один 15-летний подросток госпитализирован в центральную больницу Акжайыкского района. Все они являются гражданами Узбекистана. В пресс-службе управления здравоохранения позже обещали прокомментировать состояние подростка. Полицейское начали расследование.