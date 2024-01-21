Массовая драка произошла ночью в Семее

20 января т.г. Затонским отделом полиции УП г. Семей начато досудебное расследование за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, приспособленных для причинения вреда здоровью. В настоящее время виновные лица установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Вместе с тем сообщаем, что среди участников конфликта погибших нет.