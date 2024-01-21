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Массовая драка произошла ночью в Семее

Видео драки распространилось в соцсетях. Некоторые комментаторы утверждали, что конфликт закончился для одного из участников смертельным исходом.
Массовая драка произошла ночью в Семее
Источник: Кадр из видео

В полиции поспешили успокоить — погибших в драке нет, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.

20 января т.г. Затонским отделом полиции УП г. Семей начато досудебное расследование за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, приспособленных для причинения вреда здоровью. В настоящее время виновные лица установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Вместе с тем сообщаем, что среди участников конфликта погибших нет.

отметили в ведомстве.