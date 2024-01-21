МИД назвал причину удержания российских моряков в порту Мапуту

В ведомстве уточнили, что после того, как капитан судна заявил о желании россиян вернуться в Россию, посольство в Мозамбике «незамедлительно обратилось за содействием к местным властям». Отмечается, что в МИД республики были направлены соответствующие ноты. Также российская сторона установила контакт с представителями МВД, Национальной миграционной службы и администрации порта.