ВС РФ заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта

По его словам, на поиски более выгодных позиций для размещения вооружения и техники военные выходят, как правило, в сумерках. Далее, при отступлении противника, наши войска будут постепенно занимать места, где ранее дислоцировались Вооруженные силы Украины (ВСУ), добавляет «Газета.Ru».