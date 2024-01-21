В Афганистане разбился пассажирский самолет

«В воскресенье местные чиновники заявили, что индийский пассажирский самолет потерпел крушение в горных районах Бадахшана», — уточнили в материале.
Как сообщили в Росавиации, пропавший в Афганистане самолете Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Уточняется, что накануне вечером он перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана).
Он выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.
«Предварительно: на борту самолета находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира», — добавили в ведомстве.
Росавиация находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана, сейчас ведутся поиски судна.
Пропавший самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный — 128) произвела французская компания Dassault Aviation в 1978 году. Он принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу.
По информации агентства Khaama Press, самолет отклонился от первоначального курса.
«Местные источники из провинции Бадахшан подтверждают, что самолет отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак», — уточнило издание.
Главу департамента информации и культуры провинции Бадахшан заявил телеканалу Tolo News, что на место крушения направили группу для расследования.
Как отметил телеканал со ссылкой на местных жителей, самолет потерпел крушение в воскресенье утром.