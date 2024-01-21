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В Афганистане разбился пассажирский самолет

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан, передает агентство Паджвак в соцсети X.
Рим
Источник: Reuters

«В воскресенье местные чиновники заявили, что индийский пассажирский самолет потерпел крушение в горных районах Бадахшана», — уточнили в материале.

Как сообщили в Росавиации, пропавший в Афганистане самолете Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Уточняется, что накануне вечером он перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана).

Он выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.

«Предварительно: на борту самолета находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира», — добавили в ведомстве.

Росавиация находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана, сейчас ведутся поиски судна.

Пропавший самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный — 128) произвела французская компания Dassault Aviation в 1978 году. Он принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу.

По информации агентства Khaama Press, самолет отклонился от первоначального курса.

«Местные источники из провинции Бадахшан подтверждают, что самолет отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак», — уточнило издание.

Главу департамента информации и культуры провинции Бадахшан заявил телеканалу Tolo News, что на место крушения направили группу для расследования.

Как отметил телеканал со ссылкой на местных жителей, самолет потерпел крушение в воскресенье утром.