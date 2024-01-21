В Афганистане разбился пассажирский самолет

Как сообщили в Росавиации, пропавший в Афганистане самолете Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Уточняется, что накануне вечером он перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана).