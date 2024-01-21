Спасатели МЧС локализовали пожар в порту Усть-Луга в Ленобласти

Глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский сообщил о том, что пострадавших в порту Усть-Луга нет. В связи с разгоревшимся пожаром, власти района приняли решение о введении режима повышенной готовности. Спасатели продолжают работать над устранением возгорания. Ранее spb.kp.ru писала о том, как начался пожар и какие судна на тот момент находились в порту.