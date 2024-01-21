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Спасатели МЧС локализовали пожар в порту Усть-Луга в Ленобласти

Уровень пожара понижен до второго.
Источник: Александр ДроZденко

Мощный пожар разгорелся в терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга ночью 21 января. К тушению огня были привлечены сотрудники МЧС и Леноблпожспаса. К утру 21 января пожар, наконец, удалось локализовать. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Александр Дрозденко.

— Спасатели доложили о локализации возгорания на терминале «Новатэк» в порту Усть-Луга. Уровень пожара понижен до второго, — говорится в сообщении губернатора.

Глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский сообщил о том, что пострадавших в порту Усть-Луга нет. В связи с разгоревшимся пожаром, власти района приняли решение о введении режима повышенной готовности. Спасатели продолжают работать над устранением возгорания. Ранее spb.kp.ru писала о том, как начался пожар и какие судна на тот момент находились в порту.

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