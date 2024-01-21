МИНСК, 21 янв — Sputnik. Индийский пассажирский самолет пропал в горах афганской провинции, сообщили местные СМИ.
Агентство Паджвак со ссылкой на местных чиновников сообщает, что борт разбился. По некоторым данным, самолет отклонился от первоначального курса, на место крушения направлена группа для расследования катастрофы.
«Вечером в субботу, 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана) перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации».
Тем временем в Росавиации сообщили, что пропавший в Афганистане самолете Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ.
Речь о Falcon 10, который произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу.
Предварительно, на борту было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Как уточнили в Росавиациии, первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао.
«Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан. Ведутся поиски воздушного судна» — заверили в ведомстве.
Позднее Министерство гражданской авиации Индии заявило, что разбивший в Афганистане самолет был зарегистрирован в Марокко.