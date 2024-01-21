Индийский пассажирский самолет пропал в горах афганской провинции

Предварительно, на борту было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Как уточнили в Росавиациии, первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао.