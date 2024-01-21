В Свердловской области 16-летний школьник угнал машину и устроил ДТП

В сообщении сказано, что мальчик живет в селе Калиновском и учится в 9-м классе. Он состоит на учете в ПДН. Визуально сотрудники полиции выявили у него признаки опьянения, но медицинское обследование подросток проходить отказался. Уточняется, что мальчик был пристегнут ремнем безопасности. Мать мальчика не смогла объяснить, что произошло, отметили в ведомстве.