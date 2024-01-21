Белгородцы пожаловались на условия содержания детей в нижегородского лагере

Белгородцы пожаловались на условия содержания детей в лагере в Нижегородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал видеообращение у себя в соцсетях. Он уточнил, что уже поговорил с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.
«Вчера было эмоциональное обращение одного из родителей, дети которых отправлены в Нижний Новгород. Переживает, что ребенок находится в тех условиях, которые вызывают беспокойство родителей», — уточнил Гладков.
Никитин отправил своего заместителя с проверкой в детский лагерь.
«Встретились, разобрались, я надеюсь, что вопросов не будет больше», — добавил губернатор Белгородской области.
Он отправил в Нижний главу района Анну Куташову. Она проконтролирует ситуацию с условиями содержания детей.
Напомним, что для юных белгородцев организуют отдых по всей России, в том числе в Нижегородской и Ярославской областях, из-за атак ВСУ.