Белгородцы пожаловались на условия содержания детей в нижегородского лагере

Белгородцы пожаловались на условия содержания детей в лагере в Нижегородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал видеообращение у себя в соцсетях. Он уточнил, что уже поговорил с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.