СК проверит видео, на котором омский школьник избивает сверстников

«В центральный аппарат СК России будет доложено о ходе процессуальной проверки по информации из соцсетей об инциденте в школе в Омской области. В социальных медиа сообщается, что в одной из школ Называевского района Омской области школьник применяет физическое насилие к другим учащимся», — сообщили в пресс-службе.