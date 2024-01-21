МО РФ сообщило о ликвидации до 70 военных ВСУ на южнодонецком направлении за сутки

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что потери противника составили до 70 военнослужащих, 2 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».