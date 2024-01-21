МО РФ сообщило о ликвидации до 70 военных ВСУ на южнодонецком направлении за сутки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили до 70 военнослужащих и два автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.