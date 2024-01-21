Свердловские прокуроры проверят школу, где детей накормили стеклом

«Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства как организатором питания в данном учебном заведении, так и поставщиками продуктов питания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.
Ранее мать ученицы первого класса горно-металлургической школы сообщила журналистам о случае попадания стекла в хлеб, что якобы вызвало травмы у нескольких детей. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента в нижнетагильской школе.
Источник, близкий к администрации учебного заведения, заявил, что информация о содержании стекла в хлебе, привезенном в школьную столовую, не подтвердилась. Он добавил, что никаких травм и скорых не было, а стекло первоклассница принесла в руке.