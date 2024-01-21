Российские системы ПВО за сутки сбили 43 украинских дрона

Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10957 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14708 танков и других боевых бронированных машин, 1203 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7799 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17698 единиц специальной военной автомобильной техники.