Сосульки и ледяные глыбы угрожают крымчанам — МЧС

В Крыму действует штормовое предупреждение. Из-за непогоды накануне в республике зарегистрировано 12 происшествий, сообщили в МЧС. Они связаны с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен. В частности, в связи с угрозой подтопления ялтинскими властями было принято решение отселить в безопасное место семью из семи человек.