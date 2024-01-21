Потерпевший крушение в Афганистане самолет вез из Таиланда заболевшую россиянку

Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения Falcon 10 в Афганистане стала техническая неисправность. По предварительным данным, в самолете отказали оба двигателя. Экипаж самолета Falcon 10 при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе. Позднее экипаж доложил об отказе правого двигателя, а затем и левого.