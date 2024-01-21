Потерпевший крушение в Афганистане самолет вез из Таиланда заболевшую россиянку

По словам собеседника, первоначальным местом вылета воздушного судна был аэропорт Утапао в Таиланде. В пресс-службе Росавиации эту информацию подтвердили. В Индии же самолет садился на дозаправку.
По данным источника «Известий», на борту, выполнявшем рейс санавиации, находилась россиянка Анна Е., которую сопровождал супруг Анатолий. Они вместе с сыном отдыхали в Таиланде, но в середине декабря Анна заболела. Сопроводить ее на борту разрешили одному человеку. С ней полетел ее муж.
Об авиакатастрофе стало известно ранее в этот день. Пассажирский самолет Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства Pajhwok News, судно отклонилось от первоначального курса и упало в высокие горы в районе Топхана Зебакского района.
В Росавиации сообщили, что Falcon 10 зарегистрирован в государственном реестре гражданских самолетов РФ. Борт произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу. Судно перестало выходить на связь 20 января.
Предварительно, на борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).
Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения Falcon 10 в Афганистане стала техническая неисправность. По предварительным данным, в самолете отказали оба двигателя. Экипаж самолета Falcon 10 при входе в зону Таджикистана доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе. Позднее экипаж доложил об отказе правого двигателя, а затем и левого.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).