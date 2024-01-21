Бегун умер после участия в марафоне

По информации источника, 30-летний мужчина потерял сознание, когда возвращался домой после соревнований. Ему стало плохо по дороге в метро, он был доставлен в больницу. Врачи оказали ему первую помощь, однако он скончался. Отмечается, что у еще одного участника соревнований произошла остановка сердца, но его удалось спасти.