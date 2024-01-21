«Новатэк» назвал возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге

Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района Ленинградской области сообщили, что пожар на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге Ленинградской области локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров. Позже губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что уровень пожара понижен до второго.