«Новатэк» назвал возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге

Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района Ленинградской области сообщили, что пожар на терминале компании «Новатэк» в Усть-Луге Ленинградской области локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров. Позже губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что уровень пожара понижен до второго.
«Сегодня ночью на производственном комплексе “Новатэк -Усть-Луга” произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия… В настоящее время пожар локализован», — говорится в сообщении.
«Технологический процесс “Новатэк -Усть-Луги” остановлен, создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Оценка ущерба будет произведена позднее», — также добавляется в сообщении.
Уточняется, что специалистами предприятия, службами оперативного реагирования и МЧС контролируется остаточное выгорание углеводородного сырья. Пострадавших нет.