В Бобруйске мужчина с ножом нападал на прохожих, а потом и на милиционеров

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Мужчина с ножом нападал на прохожих в Бобруйске, подробности сообщили в МВД Беларуси.
Около девяти вечера в субботу, 20 января, жительница Бобруйска сообщила по телефону 102 о том, что мужчина на улице ножом наносит повреждения автомобилям, угрожает гражданам. По вызову выехал наряд Бобруйского отдела Департамента охраны МВД.
Прибыв на место происшествия, милиционеры потребовали от мужчины бросить оружие на землю, однако тот этого не сделал.
«Когда он направился в сторону милиционеров с ножом, те произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего — по ногам нападавшего», — сообщили в МВД.
Он попытался покончить с собой, однако милиционеры попытку суицида предотвратили, после чего оказали мужчине первую помощь. Нарушителем оказался 44-летний житель Бобруйска, его доставили в учреждение здравоохранения.
Похожий случай недавно произошел в Гродно. В пятницу, 5 января, там задержали мужчину, который сначала пытался спрыгнуть с 9-го этажа, затем спустился вниз и стал ножом угрожать прохожим. Когда на место прибыли сотрудники милиции, он вел себя агрессивно, не выполнял требования бросить оружие и, угрожая ножом, двигался в их сторону. Его также задержали с применением оружия — правда, обошлось выстрелом в воздух.