В Бобруйске мужчина с ножом нападал на прохожих, а потом и на милиционеров

Похожий случай недавно произошел в Гродно. В пятницу, 5 января, там задержали мужчину, который сначала пытался спрыгнуть с 9-го этажа, затем спустился вниз и стал ножом угрожать прохожим. Когда на место прибыли сотрудники милиции, он вел себя агрессивно, не выполнял требования бросить оружие и, угрожая ножом, двигался в их сторону. Его также задержали с применением оружия — правда, обошлось выстрелом в воздух.