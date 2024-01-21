Отец пилота потерпевшего крушение в Афганистане самолета следил за полетом сына

Позже уточнялось, что самолет перевозил из Таиланда в РФ заболевшую россиянку Анну Е., которую сопровождал супруг. Они вместе с сыном отдыхали в Таиланде, но в середине декабря Анна заболела. Сопроводить ее на борту разрешили одному человеку. По словам собеседника, местом вылета воздушного судна был аэропорт Утапао в Таиланде. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Росавиации. В Индии же самолет садился на дозаправку.