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Транзит судов через Босфор приостановили после поломки танкера из России

Из-за поломки нефтяного танкера Peria приостановлен транзит судов через Босфорский пролив в обе стороны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
Босфор
Источник: Reuters

Судно под флагом Либерии следовало из России в Измир. По данным собеседника агентства, у танкера Peria во время прохода через Босфор у деревни Кечилик вышел из строя якорь. Буксиры береговой охраны вызволяют танкер из сложной ситуации, добавил он.

Reuters со ссылкой на судоходное агентство Tribeca писал, что движение в проливе приостановили утром 21 января, а проблемы с якорем возникли из-за плохой погоды в районе третьего моста через Босфор. На помощь танкеру были отправлены два буксира, говорится в сообщении.

В начале января СМИ сообщали, что буксиры береговой охраны Турции пришли на помощь двум танкерам, следовавшим в Россию.