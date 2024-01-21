Транзит судов через Босфор приостановили после поломки танкера из России

Судно под флагом Либерии следовало из России в Измир. По данным собеседника агентства, у танкера Peria во время прохода через Босфор у деревни Кечилик вышел из строя якорь. Буксиры береговой охраны вызволяют танкер из сложной ситуации, добавил он.