В районе Севастополя сбили воздушную цель

По словам Развожаева, спасатели не выявили каких-либо повреждений инфраструктуры. Все службы находятся в состоянии боевой готовности. Губернатор призвал сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, а также не снимать и не выкладывать в Сеть работу систем ПВО.