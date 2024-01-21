В районе Севастополя сбили воздушную цель

«Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией», — написал он в Telegram-канале.
По словам Развожаева, спасатели не выявили каких-либо повреждений инфраструктуры. Все службы находятся в состоянии боевой готовности. Губернатор призвал сохранять спокойствие, доверять только официальной информации, а также не снимать и не выкладывать в Сеть работу систем ПВО.
Позднее в Минобороны сообщили, что возле западного побережья Крыма удалось сбить две авиационные управляемые ракеты.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня силы противовоздушной обороны сбили в Херсонской области два снаряда, нацеленные на Крым. По словам главы региона Владимира Сальдо, ракетная опасность сохраняется, зенитчики находятся в состоянии готовности.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.