Чиновник в ЗКО приговорен к лишению свободы за незаконные сделки с землей

При проверке законности предоставления земельных участков прокуратурой района Байтерек ЗКО установлено, что одному гражданину рядом с областным центром (г. Уральск) в частную собственность переданы 2 крупных делимых земельных участка общей площадью 40 гектаров (400 000 кв.м. — 4 000 соток земли) с целевым назначением «для ведения садоводства и дачного строительства».