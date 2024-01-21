Чиновник в ЗКО приговорен к лишению свободы за незаконные сделки с землей

При проверке законности предоставления земельных участков прокуратурой района Байтерек ЗКО установлено, что одному гражданину рядом с областным центром (г. Уральск) в частную собственность переданы 2 крупных делимых земельных участка общей площадью 40 гектаров (400 000 кв.м. — 4 000 соток земли) с целевым назначением «для ведения садоводства и дачного строительства».
Вместе с тем выкупная цена у государства дачных земельных участков оказалась крайне занижена и составила всего лишь 765 тысяч тенге за 4 000 соток земли.
Реальная кадастровая стоимость земельных участков составила бы — 119.8 млн тенге. Государству причинен ущерб в особо крупном размере.
На основании этого материалы прокурорской проверки зарегистрированы в ЕРДР, начато досудебное расследование по факту злоупотребления служебными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия, в отношении руководителя районного отдела земельных отношений.
Расследование уголовного дела поручено специальным прокурорам Западно-Казахстанской области.
Приговором суда руководитель отдела земельных отношений района Байтерек признан виновным по п.3 ч.4 ст. 361 УК и осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности.
Исковое заявление о возмещении ущерба государству удовлетворено.
Приговор не вступил в законную силу.