Экстрадиция из Грузии: Гражданин Казахстана подозревается в крупной взятке

Он подозревается в том, что будучи сотрудником органов государственных доходов Республики Казахстан, в период с января по август 2022 года получал от субъектов предпринимательства взятки на общую сумму 37,5 млн. тенге за оказание содействия в беспрепятственном проезде большегрузных транспортных средств через пункт пропуска на казахстанско-российской границе.