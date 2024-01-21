Экстрадиция из Грузии: Гражданин Казахстана подозревается в крупной взятке

Сегодня сотрудниками прокуратуры Казахстана, Агентства по противодействию коррупции при содействии Министерства иностранных дел и Интерпола МВД из Грузии экстрадирован гражданин для привлечения к уголовной ответственности за получение взятки в особо крупном размере.
Он подозревается в том, что будучи сотрудником органов государственных доходов Республики Казахстан, в период с января по август 2022 года получал от субъектов предпринимательства взятки на общую сумму 37,5 млн. тенге за оказание содействия в беспрепятственном проезде большегрузных транспортных средств через пункт пропуска на казахстанско-российской границе.
После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
В октябре 2023 года он был задержан на территории Грузии.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
Напомним, что за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.