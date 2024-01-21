Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Черным морем

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила две украинские управляемые авиационные ракеты около западного побережья Крыма, попытка террористической атаки пресечена, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
«21 января т.г. около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
«Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», — добавили в МО РФ.