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Кандас из Узбекистана избежал выдворения из Казахстана

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям г. Актау гражданин Узбекистана Кибасов Н. привлечен к административной ответственности по ч.4 ст. 517 КоАП за уклонение от выезда из страны после истечения срока регистрации и подвергнут взысканию в виде выдворения за пределы Республики Казахстан.

Согласно действующему законодательству выдворенное по решению суда лицо не может въехать на территорию Республики Казахстан в течение пяти лет, передает DKNews.kz.

Вместе с тем, прокуратурой области внесено представление в Генеральную прокуратуру о принесении кассационного протеста на предмет смягчения наказания в связи с тем, что Кибасов Н. получил статус «кандас» и оформлял документы для получения казахстанского гражданства.

По протесту Генеральной прокуратуры Верховный Суд отменил указанное постановление суда и направил дело на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суд назначил Кибасову Н. штраф без выдворения за пределы Республики Казахстан.