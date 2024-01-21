Кандас из Узбекистана избежал выдворения из Казахстана

Согласно действующему законодательству выдворенное по решению суда лицо не может въехать на территорию Республики Казахстан в течение пяти лет, передает DKNews.kz.
Вместе с тем, прокуратурой области внесено представление в Генеральную прокуратуру о принесении кассационного протеста на предмет смягчения наказания в связи с тем, что Кибасов Н. получил статус «кандас» и оформлял документы для получения казахстанского гражданства.
По протесту Генеральной прокуратуры Верховный Суд отменил указанное постановление суда и направил дело на новое рассмотрение.
При новом рассмотрении суд назначил Кибасову Н. штраф без выдворения за пределы Республики Казахстан.