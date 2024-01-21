Кандас из Узбекистана избежал выдворения из Казахстана

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям г. Актау гражданин Узбекистана Кибасов Н. привлечен к административной ответственности по ч.4 ст. 517 КоАП за уклонение от выезда из страны после истечения срока регистрации и подвергнут взысканию в виде выдворения за пределы Республики Казахстан.